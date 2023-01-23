『カンタベリー トレーニングスウェットトラックジャケット JACKET RP43142B-46 メンズ レディース ビッグサイズ 大きいサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 29分に出品され03月22日 07時 29分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
通常のポリエステルと比較し、
コットンのようなナチュラルな風合いと柔軟な伸縮性、軽量性を兼ね備えた
高機能素材D.A.F TEC MOVE+（ダフテック ムーブプラス）を使用したトレーニングスウェットです。
素材は、リサイクルポリエステルを使用した裏毛になります。
ディティールは、体にフィットしやすく運動追随性に優れた立体構造になっています。
左袖に再帰反射性をもつリフレクターロゴを効果的に配置したデザインで、
夜間のトレーニング時の視認性を高めます。
素材の機能性と快適な着用感で様々なアクティビティを支えます。
素材:ポリエステル100%
サイズ:4L、5L
【メーカー取り寄せ商品】
こちらの商品はメーカー手配の為、完売の場合もございます。
在庫の有無・納期のご連絡はご注文受付メールにてご確認下さい。
メール便送料無料 カンタベリー ジャパンメディアポロ JAPAN MEDIA POLO R33112JP-46 メンズ レディース
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落札価格7672円
320 入札履歴
終了
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