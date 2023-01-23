カンタベリー トレーニングスウェットトラックジャケット JACKET RP43142B-46 メンズ レディース ビッグサイズ 大きいサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

通常のポリエステルと比較し、

コットンのようなナチュラルな風合いと柔軟な伸縮性、軽量性を兼ね備えた

高機能素材D.A.F TEC MOVE+（ダフテック ムーブプラス）を使用したトレーニングスウェットです。



素材は、リサイクルポリエステルを使用した裏毛になります。

ディティールは、体にフィットしやすく運動追随性に優れた立体構造になっています。

左袖に再帰反射性をもつリフレクターロゴを効果的に配置したデザインで、

夜間のトレーニング時の視認性を高めます。

素材の機能性と快適な着用感で様々なアクティビティを支えます。



素材:ポリエステル100%

サイズ:4L、5L





【メーカー取り寄せ商品】

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