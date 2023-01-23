『カンタベリージャパンアールプラスデュアルジャケット JAPAN R＋ DUAL HOODY R73106JP-46 メンズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 09分に出品され03月23日 07時 09分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2023年、春から始動するテストマッチシーズンで日本代表選手が着用するチームキットモデルになります。



こちらは、高密度で繊細に編み込まれたハイゲージニットを使用したデュアルフーディーです。

特徴は、布帛のようなハリコシと共に、ニットならではの伸縮性で運動追従性に優れ、

様々なアクティビティーをサポートします。

また、DWR（耐久撥水加工）が施されているので、急な天候変化にも対応できます。



耐久撥水性

素材:ポリエステル100%

サイズ:S・M・L・XL・3L





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