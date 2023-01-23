『カンタベリージャパンアールプラスデュアルジャケット JAPAN R＋ DUAL HOODY R73106JP-46 メンズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 09分に出品され03月23日 07時 09分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2023年、春から始動するテストマッチシーズンで日本代表選手が着用するチームキットモデルになります。
こちらは、高密度で繊細に編み込まれたハイゲージニットを使用したデュアルフーディーです。
特徴は、布帛のようなハリコシと共に、ニットならではの伸縮性で運動追従性に優れ、
様々なアクティビティーをサポートします。
また、DWR（耐久撥水加工）が施されているので、急な天候変化にも対応できます。
耐久撥水性
素材:ポリエステル100%
サイズ:S・M・L・XL・3L
【メーカー取り寄せ商品】
こちらの商品はメーカー手配の為、完売の場合もございます。
在庫の有無・納期のご連絡はご注文受付メールにてご確認下さい。
カンタベリージャパンアールプラスデュアルジャケット JAPAN R＋ DUAL HOODY R73106JP-46 メンズ
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落札価格7672円
391 入札履歴
終了
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