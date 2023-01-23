『ウィール タイヤ スケボー pta220805tt0478eu PATIKIL 60mm Longboard Wheels with Bearings ABEC-9， 4 Pa【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 06時 29分に出品され03月31日 06時 29分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ウィール タイヤ スケボー スケートボード 海外モデル 直輸入 pta220805tt0478eu PATIKIL 60mm Longboard Wheels with Bearings ABEC-9， 4 Pack Street Wheels for Skateboards Cruiser Wheel Replacement 80A， Rose Red Black
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商品名（自動翻訳）：PATIKIL 60mm ロングボードウィール ベアリング付 ABEC-9 4パック ストリートウィール スケートボード用 クルーザーウィール交換 80A ローズレッド ブラック
型番：pta220805tt0478eu
関連：ウィール，タイヤ，スケボー，スケートボード，海外モデル，直輸入
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落札価格7672円
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