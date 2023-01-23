『BIJIA ゴルフ距離計 ゴルレーザー距離計 フスコープ 計測 光囲600メートル学6倍 計測範 防水防塵 測定望遠鏡 生活防水 携帯型距離【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 20時 48分に出品され04月09日 20時 48分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BIJIA ゴルフ距離計 ゴルレーザー距離計 フスコープ 計測 光囲600メートル学6倍 計測範 防水防塵 測定望遠鏡 生活防水 携帯型距離



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。