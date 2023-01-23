『山善 突っ張り ポールハンガーラック 衣類収納 ダブル・スリムタイプ 高さ つや消しカラー 幅60-98cm 耐荷重60kg マットブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 13分に出品され04月01日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,671円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
コートハンガー
【商品名】
山善 突っ張り ポールハンガーラック 衣類収納 ダブル・スリムタイプ 高さ つや消しカラー 幅60-98cm 耐荷重60kg マットブラック
山善(YAMAZEN)
【商品説明】
・シャツ収納目安:40着(1段あたり20着)
・全体耐荷重:60kg(1段あたり30kg)
・原産国:韓国
・本体サイズ:幅60-97.5×奥行9.5×高さ140-280cm
・本体重量:3.5kg
・材質:スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
・組立時間:約20-30分
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 21.50 cm
奥行 : 103.00 cm
重量 : 4.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7671円
302 入札履歴
終了
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