『山善 突っ張り ポールハンガーラック 衣類収納 ダブル・スリムタイプ 高さ つや消しカラー 幅60-98cm 耐荷重60kg マットブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 13分に出品され04月01日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,671円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 コートハンガー

【商品名】

山善 突っ張り ポールハンガーラック 衣類収納 ダブル・スリムタイプ 高さ つや消しカラー 幅60-98cm 耐荷重60kg マットブラック

山善(YAMAZEN)



【商品説明】

・シャツ収納目安:40着(1段あたり20着)

・全体耐荷重:60kg(1段あたり30kg)

・原産国:韓国

・本体サイズ:幅60-97.5×奥行9.5×高さ140-280cm

・本体重量:3.5kg

・材質:スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム

・組立時間:約20-30分



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 21.50 cm

奥行 : 103.00 cm

重量 : 4.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。