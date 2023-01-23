ベッドカバー 4点セット 敷き布団カバー ベッドスカート 四季通用 布団カバーセット シングル セミダブル ダブル 姫系 寝具カバー 新生活【2024年最新】

商品情報

カラー：画像参照

素材：コットン

サイズ：(cm)

1.2mサイズ用点布団カバー：150*200 1点ベッドスカート：120*200+45 1点枕カバー：48*74

1.5mサイズ用:1点布団カバー：200*230 1点ベッドスカート：150*200+45 2点枕カバー：48*74



1.8mサイズ用:1点布団カバー：200*230 1点ベッドスカート：180*200+45 2点枕カバー：48*74

2.0mサイズ用:1点布団カバー：200*230 1点ベッドスカート：200*220+45 2点枕カバー：48*74

【ご注意】

実際に測ったサイズですので、採寸方法により、±2cm誤差が有る場合がございます。

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