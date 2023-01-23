『ベッドカバー 4点セット 敷き布団カバー ベッドスカート 四季通用 布団カバーセット シングル セミダブル ダブル 姫系 寝具カバー 新生活【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 01時 58分に出品され03月15日 01時 58分に終了予定です。即決価格は7,671円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：画像参照
素材：コットン
サイズ：(cm)
1.2mサイズ用点布団カバー：150*200 1点ベッドスカート：120*200+45 1点枕カバー：48*74
1.5mサイズ用:1点布団カバー：200*230 1点ベッドスカート：150*200+45 2点枕カバー：48*74
1.8mサイズ用:1点布団カバー：200*230 1点ベッドスカート：180*200+45 2点枕カバー：48*74
2.0mサイズ用:1点布団カバー：200*230 1点ベッドスカート：200*220+45 2点枕カバー：48*74
【ご注意】
実際に測ったサイズですので、採寸方法により、±2cm誤差が有る場合がございます。
商品画像はご覧になるモニターなどの環境によって若干の誤差があります。
お客様による場合は返品対応できません。
商品を受け取ってから3日間をえて返品対応できません。
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落札価格7671円
141 入札履歴
終了
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