きもの京小町 着物 バッグ 縦型 レディース メンズ 和装バッグ 着物バッグ エンジ色 日本製【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

きもの京小町 着物 バッグ 縦型 レディース メンズ 和装バッグ 着物バッグ エンジ色 日本製



【商品説明】

・【和洋装兼用で使える便利な和装バッグ】 縦型の和装バッグ おすすめポイント ・足元の悪い雨の日でもバッグの底が汚れないよう、鋲がついています。 ・着物を丁度2つ折りにして収まり、しかも固定できる棒つきタイプなので、 カバンの中でぐちゃぐちゃになりません。

・メイン素材: ポリエステル

・・草履や着付け小物が入る透明ケースもあり、 中身をキレイに整理できます。 しかも、このポケットが付いている板ごと取り外しができるので、 もし汚れても取り外し、洗うことができます。

・内側→ 草履・帯枕、その他着付け小物が入る透明なポケットがついた板 ※取り外しが可能です。 ・縦長ポケット（スナップでとめます）が2つ 横 約15cm × 縦 約25cm × 奥行 約5cm 草履・帯枕など高さのあるもの



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。