『きもの京小町 着物 バッグ 縦型 レディース メンズ 和装バッグ 着物バッグ エンジ色 日本製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 02時 33分に出品され03月09日 02時 33分に終了予定です。即決価格は7,671円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
きもの京小町 着物 バッグ 縦型 レディース メンズ 和装バッグ 着物バッグ エンジ色 日本製
【商品説明】
・【和洋装兼用で使える便利な和装バッグ】 縦型の和装バッグ おすすめポイント ・足元の悪い雨の日でもバッグの底が汚れないよう、鋲がついています。 ・着物を丁度2つ折りにして収まり、しかも固定できる棒つきタイプなので、 カバンの中でぐちゃぐちゃになりません。
・メイン素材: ポリエステル
・・草履や着付け小物が入る透明ケースもあり、 中身をキレイに整理できます。 しかも、このポケットが付いている板ごと取り外しができるので、 もし汚れても取り外し、洗うことができます。
・内側→ 草履・帯枕、その他着付け小物が入る透明なポケットがついた板 ※取り外しが可能です。 ・縦長ポケット（スナップでとめます）が2つ 横 約15cm × 縦 約25cm × 奥行 約5cm 草履・帯枕など高さのあるもの
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
コールマン(Coleman) コンパクトインフレーターマット/S 2000039095
¥ 7655
プロックス(Prox) ビッグホイールキャリー大車輪 XL PX4152XL ブラック
¥ 7655
スーツケース 機内持込み TSAロック搭載 4輪 エンボス加工 80550 ブラック
¥ 7652
エース ガーメント St.Michael ムーヴ 46×56×2 機内持ち込み可 2L 46 cm 1kg ライトブラウン
¥ 7649
エース ガーメント St.Michael ムーヴ 46×56×2 機内持ち込み可 2L 46 cm 1kg ライトブラウン
¥ 7642
MOON LENCE キャリーワゴン 折りたたみキャリーカート 大容量156L アウトドア キャンプ レジャー BBQ 運動会 コンパクト 耐荷重10
¥ 7639
キャリーカート ワゴンカート アウトドアワゴン PU発泡材質 防錆塗装技術自立収納 ワンタッチ収束式 4輪 耐荷重100Kg 100L 大容
¥ 7638
GICOOLキャリーワゴン キャリーカート 大容量、ブレーキ付きホイール で長い荷物も運べる ゴムバンド2本付きワンタッチ収束式 スポーツ
¥ 7631
着物 (きもの) 収納 和装 ケース バッグ 日本製 (紺)
¥ 7631
ブレイリオ ガーメントバッグ ミネルバボックス チョコ
¥ 7631
ベンデイビス リュックサック DIGITAL DAYPACK CL BK/RED
¥ 7630
オフィシャル チェストバッグ MELROSE 2.0 TRI-STRAP RED
¥ 7627
エース ガーメント St.Michael ムーヴ 46×56×2 機内持ち込み可 2L 46 cm 1kg ライトブラウン
¥ 7626
エース ガーメント St.Michael ムーヴ 46×56×2 機内持ち込み可 2L 46 cm 1kg ライトブラウン
¥ 7626
キャリーカート キャリー 台車 アウトドア 折り畳み式 カート キャリー 買い物カート カート 運ぶカート 釣り 運動会 ショッ
¥ 7624
RFID のパスポート ホルダー旅行財布 - 本物の狂気の馬革をブロック (ダークブラウン 1)
¥ 7624
エアー ポーチ AER-22004 グレー
¥ 7623
キャリーワゴン キャリーカート 折りたたみ式 自立収納 コンパクト アウトドアワゴン
¥ 7620
落札価格7671円
612 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！