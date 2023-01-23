『Komputerbay 16GB 1600MHz ノートPC用メモリ 1.35V (低電圧) - 1.5V 両対応 204Pin DDR3L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 50分に出品され03月18日 03時 50分に終了予定です。即決価格は7,671円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Komputerbay 16GB 1600MHz ノートPC用メモリ 1.35V (低電圧) - 1.5V 両対応 204Pin DDR3L



【商品説明】

・204Pin SO-DIMM - 容量：16GB（8GB x2モジュール）

・DDR3-1600 (PC3-12800)

・Mac対応

・ノート、薄型PC用メモリ



【サイズ】

高さ : 0.89 cm

横幅 : 7.59 cm

奥行 : 19.41 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。