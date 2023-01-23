『Smatree Macbook Pro 16インチハードスリーブ、16インチMacbook Pro 2021 キャリングケース、Macboo【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 20時 58分に出品され05月16日 20時 58分に終了予定です。即決価格は7,671円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Smatree Macbook Pro 16インチハードスリーブ、16インチMacbook Pro 2021 キャリングケース、Macboo
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.39 cm
横幅 : 29.90 cm
奥行 : 41.71 cm
重量 : 1.79 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7671円
806 入札履歴
終了
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