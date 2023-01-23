『フットレストパッド フットレスト 滑り止め ヤマハ用 Xmax X-MAX 125 250-300【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 05時 45分に出品され03月18日 05時 45分に終了予定です。即決価格は7,670円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 物質的なタイプ:High quality rubber + aluminum

製品の重さ:0.35kg

モデル名:XMAX125 XMAX250 XMAX300 XMAX400

銘柄:RUNNING PANTHER

起源:Cn (原点)

項目タイプ:フィートは休む

Condition:100% brand new

Quantity:A pair

2 colors:Black / Silver

Fitment 1:For X-MAX 125 2017-2023

Fitment 2:For X-MAX 250 2017-2023

Fitment 3:For X-MAX 300 2017-2023

Fitment 4:For X-MAX 400 2018-2023