『フットレストパッド フットレスト 滑り止め ヤマハ用 Xmax X-MAX 125 250-300【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 05時 45分に出品され03月18日 05時 45分に終了予定です。即決価格は7,670円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
物質的なタイプ:High quality rubber + aluminum
製品の重さ:0.35kg
モデル名:XMAX125 XMAX250 XMAX300 XMAX400
銘柄:RUNNING PANTHER
起源:Cn (原点)
項目タイプ:フィートは休む
Condition:100% brand new
Quantity:A pair
2 colors:Black / Silver
Fitment 1:For X-MAX 125 2017-2023
Fitment 2:For X-MAX 250 2017-2023
Fitment 3:For X-MAX 300 2017-2023
Fitment 4:For X-MAX 400 2018-2023
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落札価格7670円
505 入札履歴
終了
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