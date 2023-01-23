『GEX AQUARIUM ラクテリア 水換え簡単水槽 フィルター・LED付き W34×D17.5×H24cmホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 02時 39分に出品され04月14日 02時 39分に終了予定です。即決価格は7,670円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GEX AQUARIUM ラクテリア 水換え簡単水槽 フィルター・LED付き W34×D17.5×H24cmホワイト
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・商品モデル番号:11832
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :34×17.5×24cm
・本体重量:2.9kg
【サイズ】
高さ : 22.40 cm
横幅 : 28.20 cm
奥行 : 39.00 cm
重量 : 3.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7670円
725 入札履歴
終了
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