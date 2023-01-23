『PowerLocus Bluetoothオーバーイヤーヘッドホン ワイヤレスステレオ折りたたみ式ヘッドフォン ワイヤレスおよび有線ヘッドセッ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 07分に出品され03月14日 13時 07分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PowerLocus Bluetoothオーバーイヤーヘッドホン ワイヤレスステレオ折りたたみ式ヘッドフォン ワイヤレスおよび有線ヘッドセッ
【商品説明】
・Bluetooth 5.0経由で素早く接続: Bluetoothオーバーイヤーヘッドホンは非常に簡単に使用できます。 オン/オフボタンをスライドするだけで、ヘッドホンはペアリングモードに入ります。 ワイヤレスヘッドホンは、すべてのBluetoothまたは3.5mmプラグケーブル対応デバイスと互換性があります。 また、特殊ノイズリダクション技術マイクを通して通話やハンズフリー通信が可能です。 すべてのiPhone X、8 Plus、Samsung S9、S8、iPad、iPod、Huawei、Nexus、 Fireタブレットに対応。
・あらゆる年齢の方に快適: オーバーイヤーヘッドホンは折りたたみ
【サイズ】
高さ : 11.30 cm
横幅 : 18.29 cm
奥行 : 25.91 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7669円
206 入札履歴
終了
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