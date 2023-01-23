『CANARE L-3CFB デジタル同軸 BNC-RCA変換ケーブル (50m)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 12時 21分に出品され03月29日 12時 21分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CANARE L-3CFB デジタル同軸 BNC-RCA変換ケーブル (50m)
【商品説明】
・※10m以上の互換性については自己責任でお願いします。
・ケーブル： CANARE L-3CFB
・圧着式プラグ: CANARE カナレ BCP-B3F - RCAP-C3F
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7669円
670 入札履歴
終了
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