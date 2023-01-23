『大分産大玉どんこ椎茸〈木箱入り〉290ｇMDK-70 ギフト 6-8cm お中元 お歳暮 贈り物 無農薬 原木栽培【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 20時 57分に出品され04月21日 20時 57分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大分産大玉どんこ椎茸〈木箱入り〉290ｇMDK-70 ギフト 6-8cm お中元 お歳暮 贈り物 無農薬 原木栽培



【商品説明】

・保存方法：高温多湿を避け常温で保存

・原材料名：しいたけ（原木）

・原産地名：大分県



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 41.50 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。