『BUCK-TICK／TOUR2020 ABRACADABRA ON SCREEN ／ ABRACADABRA LIVE ON THE NET《完全生産限定盤》 (初回限定) 【Blu-ray】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 11時 41分に出品され03月17日 11時 41分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray
発売日:2021/08/18
販売元:ビクターエンタテインメント
収録:Disc.1／01.PEACE (SE)(2:43)／02.月の砂漠(4:00)／03.ケセラセラ エレジー(4:55)／04.獣たちの夜 (YOW-ROW ver.)(4:10)／05.SOPHIA DREAM(3:32)／06.URAHARA-JUKU(5:15)／07.凍える(4:25)／08.舞夢マイム(4:01)／09.Villain(4:57)／10.堕天使 (YOW-ROW ver.)(3:34)／11.ダンス天国(3:51)／12.MOONLIGHT ESCAPE(4:51)／13.ユリイカ(3:45)／14.忘却(4:45)／15.Luna Park(4:17)／16.FUTURE SONG -未来が通る-(3:56)／17.MISTY ZONE(4:47)／18.Madman Blues -ミナシ児ノ憂鬱-(5:26)／19.GIRL(4:36)／20.ROMANCE(4:46)／21.世界は闇で満ちている(5:35)／22.New World(6:00)／Disc.2／01.PEACE (SE)(2:45)／02.ケセラセラ エレジー(4:52)／03.URAHARA-JUKU(5:16)／04.SOPHIA DREAM(3:33)／05.月の砂漠(4:03)／06.Villain(5:07)／07.凍える(4:30)／08.舞夢マイム(3:....
カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽
登録日:2021/05/25
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落札価格7669円
8 入札履歴
終了
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