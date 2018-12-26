『(V.A.)／Tokyo 7th Sisters Memorial Live in NIPPON BUDOKAN Melody in the Pocket (初回限定) 【Blu-ray】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 10時 39分に出品され04月27日 10時 39分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray

発売日:2019/02/20

販売元:ビクターエンタテインメント



収録:Disc.1／01.OPムービー「Melody in the Pocket」(3:32)／02.僕らは青空になる(4:11)／03.KILLERTUNER(6:21)／04.Cocoro Magical(5:16)／05.MC1(9:33)／06.YELLOW(4:14)／07.タンポポ(4:26)／08.MC2(4:44)／09.ひまわりのストーリー(5:11)／10.星屑シーカー(4:21)／11.プレシャス・セトラ(4:00)／12.14歳のサマーソーダ(3:52)／13.CHECK’MATE(4:36)／14.MC3(4:20)／15.シトラスは片想い(4:49)／16.MC4(5:10)／17.アイコトバ(4:38)／18.SHAKE！！〜フリフリしちゃえ〜(4:14)／19.MC5(3:19)／20.Girls Talk！！(5:03)／21.お願いMy Boy(4:04)／22.セカイのヒミツ(4:01)／23.ラバ×ラバ(4:24)／24.MC6(5:18)／25.Fire and Rose(5:11)／26.Clash！！！(3:39)／27.MC7(4:43)／28.TRIGGER(5:11)／29.EDムービー「For your Pocket」(2:16)／30.またあした(....



カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽

登録日:2018/12/26