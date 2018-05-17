『CLIMAX TOGETHER ON SCREEN 1992-2016 ／CLIMAX TOGETHER ON SCREEN 1992-2016 ／ CLIMAX TOGETHER 3rd《完全生産限定版》 (初回限定) 【Bl....【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 11時 40分に出品され03月03日 11時 40分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray

発売日:2018/06/27

販売元:ビクターエンタテインメント



収録:Disc.1／01.CLIMAX TOGETHER ON SCREEN 1992-2016／Disc.2／01.Cleave ad Open (SE)(3:54)／02.スピード(4:52)／03.MACHINE -Remodel-(4:40)／04.エリーゼのために(4:33)／05.唄(3:58)／06.無知の涙(4:54)／07.羽虫のように(4:02)／08.ドレス(6:51)／09.ROMANCE(4:54)／10.独壇場Beauty -R.I.P.-(4:50)／11.GIRL(4:34)／12.メランコリア-ELECTRIA-(5:04)／13.Jonathan Jet-Coaster(4:14)／14.極東より愛を込めて(4:47)／15.Memento mori(6:17)／16.世界は闇で満ちている(6:48)／17.JUPITER(5:06)／18.無題(6:41)／19.夢魔-The Nightmare(7:19)／20.New World(4:59)／21.Alice in Wonder Underground(4:18)／22.CLIMAX TOGETHER(6:47)



説明:完全生産限定版／222分



カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽

登録日:2018/05/17