ＲＯＭＥ ローマ 前編後編セット DVD 11枚 - 映像と音の友社【2025年の人気アイテム】

アメリカのHBOとイギリスのBBCが共同制作した、全22話の壮大な一大歴史絵巻。 背信、裏切り、容赦のない暴力、生々しいセックス―過激なアクションとエロティシズムに彩られた、古代ローマに繰り広げられる愛と策謀の物語。 ROME[ローマ] <ファースト> (DVD6枚組) 1 失われた鷲 The Stolen Eagle 2 ルビコン渡河 How Titus Pullo Brought Down the Republic 3 ローマ入城前夜 An Owl In a Trornbush 4 休戦の使者 Stealing From Saturn 5 アティアの奸計 The Ram Has Touched The Wall 6 アントニウスの決断 Egeria 7 ポンペイウスの最期 Pharsalus 8 クレオパトラ Caesarion 9 凌辱 Utica 10 凱旋式 Triumph 11 第十三軍団の栄光 The Spoils 12 カエサル暗殺 Kalends of February ROME[ローマ] <セカンド> (DVD5枚組) 13 遺言 Passover