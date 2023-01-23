『Cyborg 009: The Cyborg Soldier - Complete Series SDBD Blu-ray【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 13分に出品され04月05日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Cyborg 009: The Cyborg Soldier - Complete Series SDBD Blu-ray



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.20 cm

横幅 : 13.70 cm

奥行 : 17.10 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。