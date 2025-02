BUCK-TICK／ABRACADABRA THE DAY IN QUESTION 2020《完全生産限定盤》 (初回限定) 【Blu-ray】【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

種別:Blu-ray

発売日:2021/12/29

販売元:ビクターエンタテインメント



収録:Disc.1/01.THEME OF B-T 2020 (SE)(3:56)/02.月の砂漠(4:05)/03.ケセラセラ エレジー(4:53)/04.獣たちの夜 (YOW-ROW ver.)(4:26)/05.SOPHIA DREAM(3:49)/06.URAHARA-JUKU(5:38)/07.凍える(4:35)/08.舞夢マイム(4:18)/09.Villain(5:12)/10.堕天使 (YOW-ROW ver.)(4:08)/11.ダンス天国(4:13)/12.MOONLIGHT ESCAPE(4:32)/13.ユリイカ(4:33)/14.忘却(6:19)/15.FUTURE SONG -未来が通る-(4:26)/16.Luna Park(4:11)/17.世界は闇で満ちている(5:33)/18.ROMANCE(5:05)/19.LOVE ME(4:50)/20.Alice in Wonder Underground(4:32)/21.LOVE PARADE(4:46)/22.New World(6:09)/23.PEACE (SE)(3:11)/Disc.2/01.THEME OF B-T 2020 (SE)(3:54)/02.月の砂漠(4:07)/03.ケセラセラ エレジー(4:50)/04.獣たちの夜 (YOW-ROW ver.)(4:18)/05.SOPHIA DREA....



カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽

登録日:2021/10/01