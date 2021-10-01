『BUCK-TICK／ABRACADABRA THE DAY IN QUESTION 2020《完全生産限定盤》 (初回限定) 【Blu-ray】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 22時 22分に出品され05月01日 22時 22分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray
発売日:2021/12/29
販売元:ビクターエンタテインメント
収録:Disc.1／01.THEME OF B-T 2020 (SE)(3:56)／02.月の砂漠(4:05)／03.ケセラセラ エレジー(4:53)／04.獣たちの夜 (YOW-ROW ver.)(4:26)／05.SOPHIA DREAM(3:49)／06.URAHARA-JUKU(5:38)／07.凍える(4:35)／08.舞夢マイム(4:18)／09.Villain(5:12)／10.堕天使 (YOW-ROW ver.)(4:08)／11.ダンス天国(4:13)／12.MOONLIGHT ESCAPE(4:32)／13.ユリイカ(4:33)／14.忘却(6:19)／15.FUTURE SONG -未来が通る-(4:26)／16.Luna Park(4:11)／17.世界は闇で満ちている(5:33)／18.ROMANCE(5:05)／19.LOVE ME(4:50)／20.Alice in Wonder Underground(4:32)／21.LOVE PARADE(4:46)／22.New World(6:09)／23.PEACE (SE)(3:11)／Disc.2／01.THEME OF B-T 2020 (SE)(3:54)／02.月の砂漠(4:07)／03.ケセラセラ エレジー(4:50)／04.獣たちの夜 (YOW-ROW ver.)(4:18)／05.SOPHIA DREA....
カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽
登録日:2021/10/01
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落札価格7669円
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終了
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