『小野大輔／ONO DAISUKE LIVE Blu-ray 2021：A SPACE ODYSSEY 【Deluxe Edition】《Deluxe Edition》 【Blu-ray】【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 00時 01分に出品され04月08日 00時 01分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray
発売日:2021/10/20
販売元:ランティス
収録:Disc.1／01.OPENING／02.ROCKET MAN／03.UNIVERSAL GRAVITY／04.-MC-／05.Doors〜Dancin’ Groovers〜Distance〜Can’t Go Back (Medley)#Doors#Dancin’ Groovers#Distance#Can’t Go Back／06.Endless happy world／07.-MC-／08.Deep ＆ Holic／09.SHAKE IT！！／10.Firebird／11.cell D 〜funky alien〜／12.Dear／13.ドラマティック／14.ケモノミチ -ENCORE-／15.DELIGHT -ENCORE-／16.ヒーロー -ENCORE-／Disc.2／01.SPACESHIP’s LOG／02.Daily Special Song (DAY1)／03.Special Acoustic Live (ABEMA「どこでもODYSSEY」)
説明:Deluxe Edition／本編117分＋特典128分
カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽
登録日:2021/06/16
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落札価格7669円
412 入札履歴
終了
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