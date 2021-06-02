『CYaRon!／ラブライブ！サンシャイン！！ CYaRon！First LOVELIVE！ 〜Braveheart Coaster〜 Blu-ray Memorial BOX 【Blu-ray】【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 00時 54分に出品され05月09日 00時 54分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray
発売日:2021/08/25
販売元:ランティス
収録:Disc.1／01.元気全開DAY！ DAY！ DAY！／02.届かない星だとしても／03.海岸通りで待ってるよ／04.Landing action Yeah！！／05.CHANGELESS／06.夜空はなんでも知ってるの？／07.One More Sunshine Story／08.RED GEM WINK／09.Beginner’s Sailing／10.AqoursHEROES／11.P.S.の向こう側／Disc.2／01.近未来ハッピーエンド／02.太陽を追いかけろ！／03.Braveheart Coaster／04.コドク・テレポート／05.Jump up HIGH！！／06.ユメ語るよりユメ歌おう／07.Pops heartで踊るんだもん！ (En)／08.サクラバイバイ (En)／Disc.3／01.近未来ハッピーエンド (マルチアングル)／02.Braveheart Coaster (マルチアングル)／03.幕間映像1／04.幕間映像2／05.幕間映像3／06.幕間映像4／07.Making of LoveLive！ Sunshine！！ CYaRon！ First LOVELIVE！ 〜B....
カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽
キャラクター_ラブライブ！
登録日:2021/06/02
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落札価格7669円
251 入札履歴
終了
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