CYaRon!／ラブライブ！サンシャイン！！ CYaRon！First LOVELIVE！ 〜Braveheart Coaster〜 Blu-ray Memorial BOX 【Blu-ray】【お歳暮】

商品情報

種別:Blu-ray

発売日:2021/08/25

販売元:ランティス



収録:Disc.1/01.元気全開DAY! DAY! DAY!/02.届かない星だとしても/03.海岸通りで待ってるよ/04.Landing action Yeah!!/05.CHANGELESS/06.夜空はなんでも知ってるの?/07.One More Sunshine Story/08.RED GEM WINK/09.Beginner’s Sailing/10.AqoursHEROES/11.P.S.の向こう側/Disc.2/01.近未来ハッピーエンド/02.太陽を追いかけろ!/03.Braveheart Coaster/04.コドク・テレポート/05.Jump up HIGH!!/06.ユメ語るよりユメ歌おう/07.Pops heartで踊るんだもん! (En)/08.サクラバイバイ (En)/Disc.3/01.近未来ハッピーエンド (マルチアングル)/02.Braveheart Coaster (マルチアングル)/03.幕間映像1/04.幕間映像2/05.幕間映像3/06.幕間映像4/07.Making of LoveLive! Sunshine!! CYaRon! First LOVELIVE! 〜B....



カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽

キャラクター_ラブライブ!

登録日:2021/06/02