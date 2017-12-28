『G-DRAGON (from BIGBANG)／G-DRAGON 2017 WORLD TOUR ＜ACT III， M.O.T.T.E＞ IN JAPAN (初回限定) 【DVD】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 24分に出品され03月14日 17時 24分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:DVD
発売日:2018/02/07
販売元:エイベックス・マーケティング
収録:Disc.1／01.-INTRO VIDEO- ［ACT I ： G-DRAGON］／02.HEARTBREAKER ［ACT I ： G-DRAGON］／03.BREATHE ［ACT I ： G-DRAGON］／04.-MC- ［ACT I ： G-DRAGON］／05.A BOY ［ACT I ： G-DRAGON］／06.BUT I LOVE U ［ACT I ： G-DRAGON］／07.OBSESSION ［ACT I ： G-DRAGON］／08.-BRIDGE VIDEO ＃1- ［ACT II ： G-DRAGON vs. KWON JI YONG］／09.ミチGO ［ACT II ： G-DRAGON vs. KWON JI YONG］／10.ONE OF A KIND ［ACT II ： G-DRAGON vs. KWON JI YONG］／11.R.O.D. ［ACT II ： G-DRAGON vs. KWON JI YONG］／12.-BAND JAM- ［ACT II ： G-DRAGON vs. KWON JI YONG］／13.THAT XX ［ACT II ： G-DRAGON vs. KWON JI YONG］／14.BLACK ［ACT II ： G-DRAGON vs. KWON JI YONG］／15.MISSING YOU ［ACT II ： G-DRAGON vs. KWON J....
カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽
キャラクター_韓流
登録日:2017/12/28
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落札価格7669円
433 入札履歴
終了
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