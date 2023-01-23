『ミズノ MIZUNO DIOS 50-Cディオス50シー フレームのみソフトテニス フレームラケット ソリッドブラックxネオライム 63JTN96637 送料無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 21時 18分に出品され03月13日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※フレームのみの販売となりますフレーム購入の場合、加工賃は無料となっております（ストリングは別売り）・商品説明・後衛の求めるパワーとドライブを追求したDIOSシリーズ！ 正確な振り抜きで高速ラリーを制するコントロール系中級者向けモデル！【参考サイズ】・サイズ:0U/重さ:平均238g
ミズノ MIZUNO DIOS 50-Cディオス50シー フレームのみソフトテニス フレームラケット ソリッドブラックxネオライム 63JTN96637 送料無料
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落札価格7669円
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