ミズノ MIZUNO DIOS 50-Cディオス50シー フレームのみソフトテニス フレームラケット ソリッドブラックxネオライム 63JTN96637 送料無料【コストコ お買い得】

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商品情報 ※フレームのみの販売となりますフレーム購入の場合、加工賃は無料となっております（ストリングは別売り）・商品説明・後衛の求めるパワーとドライブを追求したDIOSシリーズ！ 正確な振り抜きで高速ラリーを制するコントロール系中級者向けモデル！【参考サイズ】・サイズ:0U/重さ:平均238g

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