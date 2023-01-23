『日本育児 ベビーゲート/ペットゲート スマートゲイトII ミルキー 6ヶ月 ~ 24ヶ月頃対象 開閉式ベビーゲート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 17時 43分に出品され04月23日 17時 43分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ミルキー 1個 (x 1)

・・Color:ミルキー

・本体サイズ 本体:幅62×奥行3.5×高さ91cm 拡張フレーム:幅8×奥行3×高さ87cm

・ 製造国 中華人民共和国

・ セット内容・付属品 本体、拡張フレーム2本、ステップカバー、取り付けボルト4本、ネジ4本、両面テープ4枚、指つめ防止キャップ2個

・ 対象 6ヶ月 ~ 24ヶ月