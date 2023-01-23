『JVC HA-XC10BT Bluetoothイヤホン XXシリーズ/重低音/防水・防塵・耐衝撃/ネックバンド/15時間連続再生 グレー H【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 17分に出品され03月04日 23時 17分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JVC HA-XC10BT Bluetoothイヤホン XXシリーズ/重低音/防水・防塵・耐衝撃/ネックバンド/15時間連続再生 グレー HA-XC10BT-H
【商品説明】
・XXのイメージカラーである「ブラック&レッド」に、よりPOPなストリートファッションにマッチするターコイズブルー、グレー、ピンク、レッドを加え、5色のカラフルラインを新たにラインナップ。
・ドライバーユニットの性能をフルに引き出す、当社独自のエクストリームディープバスポートを採用。迫力の重低 音サウンドを実現します。
・ナチュラルに低音を増強するバスブーストモード(オン・オフ切り替え可能)を搭載。リモコンに独立したBASSボタンを配置し簡単に切り換え可能。好みに合わせて、より迫力のある重低音サウンドが楽しめます。
・ハウジングにマグネットを内蔵し、ネックレスの
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Ztella スタンダードバージョン DAC Hi-Fi 変換 ケーブル ハイレゾ オーディオコーデック USB TypeC TypeA ヘッドホン
¥ 7667
GNオーディオ 5393-823-309 PC向けモノラルヘッドセット レザーイヤークッション搭載 Microsoft Lync認定 「Ja
¥ 7666
audio-technica QUIETPOINT ノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン 防滴仕様 最大18時間再生 ATH-ANC300TW
¥ 7666
本格的有線インイヤーモニターTipsy TTROMSO ダイナミックドライバー搭載 イヤホン・ブルー 35ｇ
¥ 7666
業界トップ Bluetooth5.0Bluetooth イヤホン ネックバンド型 ワイヤレスイヤホン イヤホン ブルートゥースイヤホンBlu
¥ 7666
TELEX（テレックス） EAR SEALS レザー製耳シール（AIRMAN 850） #800456-020 （航空用ヘッドセット アクセ
¥ 7666
JVC Bluetooth スポーツ用ワイヤレス カナル型イヤホン 防水 イエロー HA-ET800BT-Y
¥ 7666
JVC Bluetooth スポーツ用ワイヤレス カナル型イヤホン 防水 イエロー HA-ET800BT-Y
¥ 7666
HOHNER Ocean MELODICA 鍵盤ハーモニカ
¥ 7666
HOHNER Ocean MELODICA 鍵盤ハーモニカ
¥ 7666
HOHNER Ocean MELODICA 鍵盤ハーモニカ
¥ 7666
GLIDiC TW-6100 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 Tile機能 カナル型 極上のフィット感 IPX5防水規格 ア
¥ 7666
GLIDiC TW-6100 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 Tile機能 カナル型 極上のフィット感 IPX5防水規格 ア
¥ 7666
SkullCandy フルワイヤレスイヤホン INDY EVO（インディエボ） PURE MINT S2IVW-N742 ［リモコン・マイク
¥ 7666
Google グーグル GA04282-GB Google Pixel Buds A-Series フルワイヤレスイヤホン Sea
¥ 7665
AKG K52
¥ 7665
ACEFAST ワイヤレスイヤホン Bluetooth イヤホン マイク４本内蔵 ハンズフリー通話 Bluetooth 5.0 自動ペアリン
¥ 7665
ソニー(SONY) ワイヤレスヘッドホン WH-CH520:Bluetooth対応/軽量設計 約147g/専用アプリ対応により好みの音質にカ
¥ 7665
落札価格7669円
300 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！