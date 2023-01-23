原神 九条裟羅 コスプレ衣装 ウィッグ 稲妻城 げんしん風 変装 COS全セット 変装グッズ かわいい 大人用 文化祭 Genshin cosplay専用衣装【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【セット内容】：「ワンピース」+「太ベルト」+「袖カバー」+「背中の飾りもの」+「小物飾り×9」+「髪飾り」。素材はなめらかな肌触りとソフトな光沢感を持つサテン生地です。当商品のパーツが多くの為、お手元に届きましたら、必ず中身をご確認ください。

【登場キャラ】：「天領奉行」の大将--人気キャラ『九条裟羅』のコスプレ衣装です。当商品は原作をできるだけ忠実に再現するよう細部までこだわり、専属のプロが一つ一つ丁寧に設計し、誠意をもって制作しております。

【 適用場合 】 ：仮装大会.撮影.通常用.コスプレ用.ハロウィン.クリスマス.学園祭.お祭り.イベント.文化祭.プレゼント.パーティー用.コレクションなど。ご家族やご友人へのプレゼントにも最適です。

【 注意事項 】：当商品の画像は全部現品撮影です。写真は光やディスプレイの関係で実物と多少異なる所がございます。予めご了承ください。当商品のパーツが多くの為、お手元に届きましたら、是非中身をご確認ください。