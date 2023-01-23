『ホーエイ 35小動物プラス ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 13時 43分に出品され04月18日 13時 43分に終了予定です。即決価格は7,668円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ホーエイ 35小動物プラス ブラック
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :37×41.5×54.5cm
・本体重量:3.76kg
【サイズ】
高さ : 17.20 cm
横幅 : 42.60 cm
奥行 : 45.60 cm
重量 : 3.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7668円
415 入札履歴
終了
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