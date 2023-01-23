『GAOMON M1220 10 x 6インチ Dail機能対応?及び傾き検知可能ペンタブレット 8192筆圧充電不要ペン8ショートカットキー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 12時 28分に出品され03月29日 12時 28分に終了予定です。即決価格は7,668円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GAOMON M1220 10 x 6インチ Dail機能対応?及び傾き検知可能ペンタブレット 8192筆圧充電不要ペン8ショートカットキー



【商品説明】

・【8ショートカットキー+ 13マルチメディアキー】??8個ショートカットキーをカスタマイズでき、13個ソフトキーにてWindowsやMacシステムで特定の機能を対応しています。例：音量調節、音楽再生制御、アプリケーションの切り替え等。【タッチリングとラウンドキーとダイヤルサポート】?? それは、Windows 10 OSでＤial機能をサポートします。 Win10以外のシステムの場合、タッチリングのデフォルト機能はズームイン/ズームアウト、前/後に移動することです。

・【オンライン教育とイラストソフトの互換性】??普通のオンライン教育用のソフトウェアの大半が互換でき、イラスト作業向けのPhotos



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 22.80 cm

奥行 : 37.20 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。