『phiten(ファイテン) スポーツベルト メタックスパーツ ブラック 85cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 12時 10分に出品され05月11日 12時 10分に終了予定です。即決価格は7,667円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
phiten(ファイテン) スポーツベルト メタックスパーツ ブラック 85cm
【商品説明】
・カラー：グリーン
・サイズ：85cm
・性別：男性/女性
・技術：メタックス
・素材：本体表面/ベルト部 (ナイロン86%，ポリウレタン14%) 中央ポケット部(ポリエステル100%) 本体裏面/ポリエステル50%，ポリウレタン50% 面ファスナー：ポリエステル100%
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 34.40 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7667円
701 入札履歴
終了
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