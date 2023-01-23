『phiten(ファイテン) スポーツベルト メタックスパーツ ブラック 85cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 12時 10分に出品され05月11日 12時 10分に終了予定です。即決価格は7,667円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

phiten(ファイテン) スポーツベルト メタックスパーツ ブラック 85cm



【商品説明】

・カラー：グリーン

・サイズ：85cm

・性別：男性/女性

・技術：メタックス

・素材：本体表面/ベルト部 (ナイロン86%，ポリウレタン14%) 中央ポケット部(ポリエステル100%) 本体裏面/ポリエステル50%，ポリウレタン50% 面ファスナー：ポリエステル100%



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 34.40 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。