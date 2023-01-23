『イザック Polka Dots リュックサック レディース Y71-03-05 ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 54分に出品され03月15日 09時 54分に終了予定です。即決価格は7,667円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リュックサック、デイパック

【商品名】

イザック Polka Dots リュックサック レディース Y71-03-05 ネイビー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 36.60 cm

奥行 : 39.80 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イザック

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