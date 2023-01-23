『パソコン周辺機器 HyperX Pulsefire Mat RGBゲーミングマウスパッド RGBライティング XL サイズ 布製 ゲーマー向け カスタマイズ可【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 52分に出品され03月16日 17時 52分に終了予定です。即決価格は7,667円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HyperX Pulsefire Mat RGBゲーミングマウスパッド RGBライティング XL サイズ 布製 ゲーマー向け カスタマイズ可



【商品説明】

・HyperX NGENUITYソフトウェアによるカスタマイズ

・オンボードプロファイルを切り替えることができる便利な内蔵タッチセンサー

・ダイナミックRGBライティング と高密度に織られた布製の表面

・滑りにくいゴム製の底面とほころびにくいシームレスステッチ



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 11.30 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。