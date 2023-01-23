『フランス古典経済学研究【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 12時 27分に出品され04月14日 12時 27分に終了予定です。即決価格は7,667円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介フィジオクラシーの思想的基礎。小農経営と危機的な再生産=蓄積。英国古典派に拮抗するもう一つの古典経済学。著者初期の苦闘の後を遺す未公刊学位論文。内容（「BOOK」データベースより）フィジオクラシーの思想的基礎。小農経営と危機的な再生産=蓄積。英国古典派に拮抗するもう一つの古典経済学。著者初期の苦闘の跡を遺す未公刊学位論文。著者について昭和~平成に活躍した著名な経済学者 京都大学名誉教授 専門は経済史、マルクス経済学 名古屋大学、京都大学、神奈川大学、鹿児島大学等で活躍著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)平田/清明1922年東京都生まれ。1947年東京商科大学卒。その後、名古屋大学、パリ大学(第三・第七)客員、京都大学、神奈川大学各教授、鹿児島経済大学学長などを歴任。1995年、鹿児島にて逝去。この間、経済学史、経済原論等の講義を担当(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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落札価格7667円
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