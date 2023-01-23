『宮武製作所 ハンガーラック TORRE 幅45×奥行き40×高さ154cm ホワイト スリムタイプ HS-1540 WH【2024年最新】 』はヤフオクでから05月15日 11時 43分に出品され05月15日 11時 43分に終了予定です。即決価格は7,666円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

宮武製作所 ハンガーラック TORRE 幅45×奥行き40×高さ154cm ホワイト スリムタイプ HS-1540 WH



【商品説明】

・お部屋の隙間に置ける省スペースタイプのスリムハンガーラック

・サイズ:幅45×奥行き40×高さ154cm

・前側の角は角丸加工が施されており当たった時の痛みを軽減してくれるので小さなお子様の居るご家庭でも安心。スリムでシンプルなデザインで使う人を選びません。

・木目が美しい天然木の突板。木板は木目が美しい天然木の突板と安定感に優れたMDFを合わせたウォールナット突板貼りMDF。

・耐荷重:ハンガーバー:5kg、棚板:5kg 備考;組立式(約10分)



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 82.00 cm

重量 : 8.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。