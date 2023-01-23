『［ASUMEDERU］イタリア製牛革 超薄型財布 お札もカードも小銭もこの薄さに ポケット財布 14E-3194 薄い財布 (ブラック)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 19時 49分に出品され04月05日 19時 49分に終了予定です。即決価格は7,666円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
［ASUMEDERU］イタリア製牛革 超薄型財布 お札もカードも小銭もこの薄さに ポケット財布 14E-3194 薄い財布 (ブラック)
【商品説明】
・・MADE IN JAPAN 日本で手作り
・・【サイズ】85×100×8（おおよそのサイズです。） 約30ｇ
・・【仕様】札入1室・小銭入1室・カード入3室 ＜ステッチはツートンカラー＞ブラック、ブラウンの糸はブルーです。
・・【素材】表革：イタリア製牛革
・留め具の種類: ファスナー
・＜薄い財布＞お札、カード、小銭がきっちり入ってこの薄さ
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 12.60 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7666円
702 入札履歴
終了
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