カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 L ホワイト【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 L ホワイト



【商品説明】

・タテ48cmxヨコ32cmxマチ18cm

・ポケットの数:7(外側4/内側3)

・収納可能サイズ: 31-40L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: TPUコーティングポリエステル

・重量:810g



【サイズ】

高さ : 6.59 cm

横幅 : 43.39 cm

奥行 : 49.79 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【食品等の賞味期限について】

※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。



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