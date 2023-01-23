『カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 L ホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 19時 21分に出品され03月07日 19時 21分に終了予定です。即決価格は7,666円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 L ホワイト
【商品説明】
・タテ48cmxヨコ32cmxマチ18cm
・ポケットの数:7(外側4/内側3)
・収納可能サイズ: 31-40L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: TPUコーティングポリエステル
・重量:810g
【サイズ】
高さ : 6.59 cm
横幅 : 43.39 cm
奥行 : 49.79 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
サイズ/色の選択が有る場合、
お手数ですが、購入と同時に、問合せにご指示ください。
※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。
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落札価格7666円
889 入札履歴
終了
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