『サザック フリース 着ぐるみ ちいかわ 大人用 フリーサイズ うさぎ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 12時 41分に出品され03月28日 12時 41分に終了予定です。即決価格は7,666円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サザック フリース 着ぐるみ ちいかわ 大人用 フリーサイズ うさぎ
【商品説明】
・【サイズ】大人用フリーサイズ全長165～175cm、胸囲88～96cm、着丈15cm身幅64cm、肩幅57cm、袖丈57.5cm、裄丈86cm
・【生産国】中国
・【素 材】珊瑚マイヤー ポリエステル1%
・パッケージ重量: 0.88 kg
【サイズ】
高さ : 16.40 cm
横幅 : 30.60 cm
奥行 : 44.50 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7666円
190 入札履歴
終了
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