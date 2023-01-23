『2袋セットロイヤルカナン 食事療法食 犬用 アミノペプチド フォーミュラ 1kg【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 00時 47分に出品され04月12日 00時 47分に終了予定です。即決価格は7,666円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2袋セットロイヤルカナン 食事療法食 犬用 アミノペプチド フォーミュラ 1kg
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 17.40 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 28.90 cm
重量 : 2.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7666円
777 入札履歴
終了
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