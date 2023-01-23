『リュックサック メンズ リュック ビジネスリュック パソコンバッグ A4収納 15.6PC収納 大容量 撥水 通勤 出張 USB充電口 キャリーサポーター【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 13時 39分に出品され04月06日 13時 39分に終了予定です。即決価格は7,666円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品詳細】

素 材：オックスフォード

カラー：ブラック

サイズ：ヨコ31cm／タテ43cm／16cm

重 さ：1.0kg



容 量：A4書類、財布、スマホ、15.6PC、水筒、折畳み傘など

※寸法は手測りなので若干誤差がございますが、ご了承くださいませ。

※お品物の色合いは、写真撮影、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。の都合により、細部のデザイン．素材等が予告なく変更される場合が御座います。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ リュックサック

メンズ

リュック

ビジネスリュック

パソコンバッグ

A4収納

15.6PC収納

大容量

撥水

通勤

出張

USB充電口 キャリーサポーター