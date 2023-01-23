『ステッチオン ショルダー 52028 ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 15時 46分に出品され03月20日 15時 46分に終了予定です。即決価格は7,666円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ステッチオン ショルダー 52028 ネイビー



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ13cmxヨコ19cmxマチ2cm

・ポケットの数:1(外側1/内側0)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 帆布+牛革

・重量:170g



【サイズ】

高さ : 4.32 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ステッチオン

ショルダー

52028

ネイビー