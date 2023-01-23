『LANVIN en Bleu WRAP CASE POCKET MONOGRAM WITH NECK STRAP ネックストラップ付 スマホ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 01分に出品され03月09日 14時 01分に終了予定です。即決価格は7,666円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LANVIN en Bleu WRAP CASE POCKET MONOGRAM WITH NECK STRAP ネックストラップ付 スマホ
【商品説明】
・カード収納
・ロングストラップ付
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 22.20 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7666円
225 入札履歴
終了
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