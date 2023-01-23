『LANVIN en Bleu WRAP CASE POCKET MONOGRAM WITH NECK STRAP ネックストラップ付 スマホ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 01分に出品され03月09日 14時 01分に終了予定です。即決価格は7,666円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

LANVIN en Bleu WRAP CASE POCKET MONOGRAM WITH NECK STRAP ネックストラップ付 スマホ



【商品説明】

・カード収納

・ロングストラップ付



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 22.20 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。