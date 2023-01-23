『ソーラーライト(キャット) 2灯タイプ SI-1926-1300【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 04時 13分に出品され04月03日 04時 13分に終了予定です。即決価格は7,666円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製造国:中国
サイズ:W42×L30×H81cm
重量:1500g
仕様/LED:イエロー、組立式、光センサー付き、防雨仕様
付属品:充電式単三電池・取扱説明書・保証書(保証期間:1年間)
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落札価格7666円
535 入札履歴
終了
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