065102アカ　トーヨー 単色折紙17.6CM 102 065102 アカ トーヨー 4902031289910（30セット）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品説明



1枚の寸法:17.6cm×17.6cm

枚数:100枚

材質:上質紙

生産国:日本

玩具安全基準合格(ST)付き











One piece of dimension: 17.6cm *17.6cm

The number of sheets: 100 pieces

Materials: Fine paper

A country of origin: Japan

Toy safety standards are with a pass (ST)