『065102アカ トーヨー 単色折紙17.6CM 102 065102 アカ トーヨー 4902031289910（30セット）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 11時 02分に出品され04月30日 11時 02分に終了予定です。即決価格は7,665円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
1枚の寸法:17.6cm×17.6cm
枚数:100枚
材質:上質紙
生産国:日本
玩具安全基準合格(ST)付き
One piece of dimension: 17.6cm *17.6cm
The number of sheets: 100 pieces
Materials: Fine paper
A country of origin: Japan
Toy safety standards are with a pass (ST)
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4902031289910
商品コード
e-05862262-30lot
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落札価格7665円
871 入札履歴
終了
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