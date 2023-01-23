『065102アカ トーヨー 単色折紙17.6CM 102 065102 アカ トーヨー 4902031289910（30セット）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 11時 02分に出品され04月30日 11時 02分に終了予定です。即決価格は7,665円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

1枚の寸法:17.6cm×17.6cm

枚数:100枚

材質:上質紙

生産国:日本

玩具安全基準合格(ST)付き











One piece of dimension: 17.6cm *17.6cm

The number of sheets: 100 pieces

Materials: Fine paper

A country of origin: Japan

Toy safety standards are with a pass (ST) 商品カテゴリ オフィスジャパン 学用品 工作用品 折り紙 本、雑誌、コミック 生活 和洋裁、手芸 折り紙

JANコード/ISBNコード 4902031289910

商品コード e-05862262-30lot