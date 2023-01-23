『日本酒 飲み比べ 辛口 パート2 福島県の地酒 1800ml×5本セット 福島 お酒 辛口 晩酌酒 ふくしまプライド。体感キャンペーン（お酒/飲料）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 17時 24分に出品され03月07日 17時 24分に終了予定です。即決価格は7,665円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
福島県内の辛口晩酌酒が飲み比べられるスーパー晩酌酒の辛口バージョンです。いずれも冷から常温、ぬる燗から熱燗までお愉しみいただけます。
商品内容：自然郷さわやか 本醸造 超辛口 1800ml
・蔵元：大木代吉本店:矢吹町
・アルコール分：15度 原料米：県産米 精米歩合：70％
・タイプ： 日本酒度+13〜+15
・化粧箱なし
商品内容：花泉 本醸造辛口 1800ml
・蔵元：花泉酒造:南会津町
・アルコール分：15度 原料米：福島県産五百万石 タカネミノリ 精米歩合：65％
・タイプ： 日本酒度＋7
・化粧箱なし
商品内容：千功成 辛口 1800ml
・蔵元：檜物屋酒造:二本松市
・アルコール分：15度 精米歩合：70％
・タイプ：日本酒度＋8
・化粧箱なし
商品内容：廣戸川辛口 1800ml
・蔵元：松崎酒造（岩瀬郡天栄村）
・アルコール分：15度
・タイプ：日本酒度＋5
商品内容：雪小町 特別本醸造【櫻家限定ラベル】1800ml
・蔵元：渡辺酒造本店:郡山市西田町
・アルコール分：15度 原料米：福島県郡山産美山錦 精米歩合：60％
・タイプ：日本酒度+5
・化粧箱なし
日本酒 萬歳楽 白山 特別純米酒 300ml x 12本 ケース販売 小堀酒造 石川県 送料無料 本州のみ
¥ 7662
〆張鶴 金ラベル（大吟醸酒）1.8L 箱入 要冷蔵 限定品 日本酒 清酒 1800ml 一升瓶 新潟 宮尾酒造 秋冬季 しめはりつる 2023年製造
¥ 7662
月桂冠 山田錦 純米 パック 1800ml 1.8L 6本 1ケース 新発売
¥ 7660
米鶴 超辛純米 180ml x 24本 ケース販売 送料無料 本州のみ OKN 米鶴酒造 山形県酒
¥ 7659
お歳暮 プレゼント ギフト 贈り物 2023 日本酒 久保田 飲み比べ セット 千寿 と人気 飲み比べ ミツワスペシャル5 一升瓶 1800ml ×5本 15%OFF お酒 地酒
¥ 7658
TOTO 普通便座(前丸・レギュラー(普通サイズ)・抗菌・ソフト開閉) パステルアイボリー TC300#SC1
¥ 7657
黄桜 辛口本醸造1.8L瓶×1ケース（全6本） 送料無料
¥ 7657
黄桜 本造り 黄桜1.8L瓶×1ケース（全6本） 送料無料
¥ 7657
白鶴 佳撰 白鶴 1800ml 1.8Ｌ×6本１ケース 6本
¥ 7655
インフィニモデル 1/350 日本海軍駆逐艦 島風 最終時用 ディテールアップセット H社用 プラモデル用パーツ IM53505
¥ 7655
朝日山 純米酒 1.8Lと八海山 特別本醸造 1.8L と 越乃寒梅 灑 純米吟醸 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7654
送料無料 月桂冠 特撰 720ml瓶×12本 1ケース 日本酒 清酒
¥ 7652
【送料無料】新潟県 菊水 白 スマートパウチ１５００ｍｌｘ６（１ケース）
¥ 7650
［お酒 日本酒 清酒 全国送料無料クール便]久保田 純米大吟醸 ３０周年記念 １８００ml
¥ 7649
妙高 旨口四段仕込 本醸造 1.8Lと八海山 大吟醸 1.8L と 越乃寒梅 別撰吟醸 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7649
妙高 旨口四段仕込 本醸造 1.8Lと越乃寒梅 別撰吟醸 1.8L と 八海山 大吟醸 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7649
久保田 百寿 特別本醸 1800ml と 越乃寒梅 灑 純米吟醸 1800mlと妙高 旨口四段仕込 本醸造 1800ml 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7647
越乃寒梅 白ラベル 720ml と 越乃寒梅 超特撰大吟醸 720mlと八海山 720ml 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7647
落札価格7665円
28 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！