『日本酒 飲み比べ 辛口 パート2 福島県の地酒 1800ml×5本セット 福島 お酒 辛口 晩酌酒 ふくしまプライド。体感キャンペーン（お酒/飲料）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 17時 24分に出品され03月07日 17時 24分に終了予定です。即決価格は7,665円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 福島県内の辛口晩酌酒が飲み比べられるスーパー晩酌酒の辛口バージョンです。いずれも冷から常温、ぬる燗から熱燗までお愉しみいただけます。





商品内容：自然郷さわやか 本醸造 超辛口 1800ml

・蔵元：大木代吉本店:矢吹町

・アルコール分：15度 原料米：県産米 精米歩合：70％

・タイプ： 日本酒度+13〜+15

・化粧箱なし





商品内容：花泉 本醸造辛口 1800ml

・蔵元：花泉酒造:南会津町

・アルコール分：15度 原料米：福島県産五百万石 タカネミノリ 精米歩合：65％

・タイプ： 日本酒度＋7

・化粧箱なし





商品内容：千功成 辛口 1800ml

・蔵元：檜物屋酒造:二本松市

・アルコール分：15度 精米歩合：70％

・タイプ：日本酒度＋8

・化粧箱なし





商品内容：廣戸川辛口 1800ml

・蔵元：松崎酒造（岩瀬郡天栄村）

・アルコール分：15度

・タイプ：日本酒度＋5





商品内容：雪小町 特別本醸造【櫻家限定ラベル】1800ml

・蔵元：渡辺酒造本店:郡山市西田町

・アルコール分：15度 原料米：福島県郡山産美山錦 精米歩合：60％

・タイプ：日本酒度+5

・化粧箱なし

