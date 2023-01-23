『ミシュワン MISHONE ドッグフード 小型犬用 全年齢対応 主原料 国産 無添加 小麦グルテンフリー 1kg【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 20時 57分に出品され03月11日 20時 57分に終了予定です。即決価格は7,665円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ミシュワン MISHONE ドッグフード 小型犬用 全年齢対応 主原料 国産 無添加 小麦グルテンフリー 1kg



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 28.10 cm

重量 : 1.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。