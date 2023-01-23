『HKT48 6th ANNIVERSARY HKT48 6フェス〜LOVE＆PEACE!ROCK周年だよ、人生は・・・【Blu-ray】/HKT48[Blu-ray]【返品種別A】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 07時 39分に出品され03月17日 07時 39分に終了予定です。即決価格は7,665円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 品 番：HKT-D0032発売日：2018年06月20日発売出荷目安：２〜５日種類:Blu-rayBlu-ray Disc4枚組エイチケーティーフォーティエイトシックスアニバーサリーエイチケーティーフォーティエイトロクフェスラヴアンドピースロックシュウネンダヨジンセイハ