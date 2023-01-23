『かわ畑 ウォールアートパネルA 壁掛け 壁飾り 鳥 1808TSF001【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 59分に出品され03月17日 01時 59分に終了予定です。即決価格は7,665円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 モダンテイストのアイアンウォールアートパネル、壁掛けです。 生産国:中国 素材・材質:アイアン 商品サイズ:幅28cm×高さ100cm×奥行5cm 重量:1.3kg