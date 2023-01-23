『ユーパワー キャロル サクス アートフレーム リフレクション マリナ ミルクリーク CS-10001【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 14分に出品され03月19日 23時 14分に終了予定です。即決価格は7,665円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アメリカ女性作家「キャロル サクス」のアートフレームです。お部屋に飾るだけで、空間を爽やかに演出します。 製造国:日本 素材・材質:樹脂フレーム 商品サイズ:W58×H48cm 重量:約1.3kg 仕様:壁掛用絵の表面を特殊ゲル加工 付属品:紐 ※サプライヤー直送品 ※2023年8月21日入荷分予約受付中(土日祝日を除く)