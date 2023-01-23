『トミーヒルフィガー ダウンベスト メンズ キルト パファー ベスト TOMMY HILFIGER 150AN614 ブラック 黒 ネイビー 紺 カモ 中綿【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 05時 21分に出品され03月10日 05時 21分に終了予定です。即決価格は7,665円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 採寸

単位(cm)/身幅/肩幅/袖丈/裄丈/着丈/裾幅/袖口幅/アームホール

S/57/42.5/-/-/67/53/-/27

M/62/43.5/-/-/70/57.5/-/30

L/66/46/-/-/70.5/62/-/31.5

XL/70/48/-/-/71/65/-/31.5

※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。



ブランド：TOMMY HILFIGER トミーヒルフィガー

アイテム：ダウンベスト

スタイルNo：150AN614

商品名：キルト パファー ベスト

性別：メンズ

原産国：China 他

素材：表地：ナイロン 100％

裏地：ポリエステル 100％

充填：ポリエステル 100％



トミーヒルフィガーより「キルト パファー ベスト」です。

フード付きの中綿ベスト。軽量で暖かく、表面のナイロン素材は「WIND RESISTANT」(耐風)素材を使用しているので防寒性にも優れています。左胸のワンポイントロゴがシンプルなスタイルの中でアクセントになっています。

ベスト メンズ アウター 中綿 中わた 羽織 上着 軽量 ブランド ロゴ シンプル カジュアル 無地 旅行 袖なし ノースリーブ フード フルジップ 暖か 便利 アウトドア レジャー 迷彩※こちらの商品は並行輸入品です

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ジャケット タグ トミーヒルフィガー

ダウンベスト

メンズ

キルト

パファー

ベスト

TOMMY

HILFIGER

150AN614

ブラック

黒

ネイビー

紺

カモ

中綿