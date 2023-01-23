『watchOS8.3非対応ハイブリッドワイヤレスバ マグネット ワイヤレス Apple Watch iphone12 / iPhone13【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 21時 41分に出品され05月04日 21時 41分に終了予定です。即決価格は7,665円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

watchOS8.3非対応ハイブリッドワイヤレスバ マグネット ワイヤレス Apple Watch iphone12 / iPhone13



【商品説明】

・Magsafe対応

・マグネット

・ワイヤレス充電



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 11.10 cm

奥行 : 18.70 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。